Urkundenfälschung : Gefälschte Impfpässe sichergestellt

Düsseldorf Die organisierte Kriminalität hat ein neues Geschäftsfeld entdeckt. NRW-Innenminister Reul sagt, wie er dagegen vorgehen will - und berichtet dem Innenausschuss auch von einer Fehleinschätzung.

Binnen zehn Tagen haben die NRW-Behörden 45 Fälle von Impfpass-Fälschungen registriert. Dieses Delikt sei besonders perfide, weil es das gegenseitige Vertrauen in der Pandemie untergrabe, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Innenausschuss. Das Landeskriminalamt habe daher einen eigenen „Auswerteschwerpunkt“ für dieses Vergehen geschaffen und werte die Daten täglich aus. Die Ermittler seien auch im Internet unterwegs: „So schnell läuft uns das nicht aus dem Ruder“, versprach Reul. Es sei daher wichtig, dass der digitale Impfpass jetzt komme. Im Zusammenhang mit bandenmäßiger Urkundenfälschung habe es Razzien in Solingen, Düsseldorf und Dortmund gegeben, 85.000 Euro Bargeld seien dabei sichergestellt worden.

Bericht erstatten musste Reul dem Innenausschuss am Donnerstag auch über den Einsatz gegen die Umweltaktivisten von Extinction Rebellion, die auf das Vordach des Landtages und wenig später des Innenministeriums geklettert waren. Reul erklärte, die Polizei sei durchaus vorgewarnt gewesen, habe die Lage aber falsch eingeschätzt: Hätten die eigens zur Bewachung des Ministeriums abgestellten Bereitschaftspolizisten nicht in ihrem Wagen gesessen, sondern sich unmittelbar vor dem Haus postiert, hätten sie die Besetzung des Portaldachs wohl abwenden können. Es habe aber zuvor nur vage Hinweise gegeben. In der Folge seien die Sicherheitsmaßnahmen für eine ganze Reihe von Gebäuden verstärkt und das Sicherheitspersonal sensibilisiert worden. Reul kündigte eine Verstärkung des Schutzes von Landtag und Regierungsgebäuden an.