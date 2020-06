Gastbeitrag von Journalist Marvin Oppong : Ewig anders: Leben als Schwarzer in Deutschland

Der Journalist Marvin Oppong erfährt im Alltag häufig Diskriminierung aufgrund seiner Hautfarbe. Er sagt, Rassismus sei deutschlandweit verbreitet – unabhängig von Alter oder Bildungsstand.

Nicht erst seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ist Rassismus ein Thema, das auch Menschen hierzulande beschäftigen sollte. Ein Beispiel verdeutlicht, dass Rassismus nicht nur schwarze Menschen und People of Color trifft, sondern auch für weiße Menschen unmittelbare Nachteile bedeuten kann: Eine Familie, die Mutter schwarz, der Vater weiß, wird an der Grenze angehalten, während alle anderen Fahrzeuge weiterfahren dürfen.

Ich bin aufgrund meiner Hautfarbe schon oft Opfer von Rassismus geworden. So werde ich häufig gefragt: „Woher kommst du?“ Viele Menschen denken, jemand, der schwarz ist, könne nicht in Deutschland geboren sein. Wenn ich dann antworte: „Aus Münster“, Münster“ oder „aus Deutschland“, dann reicht den Fragenden die Antwort meist nicht. Häufig kommen dann Rückfragen wie „Aber woher kommst du wirklich?“ oder „Ich meine deine Wurzeln.“ Viele Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, nicht nur Schwarze, kennen diese ausforschenden Fragen nach familiären Details. Die Annahme, die in der Frage, die auf Einordnung abzielt, steckt, lautet: Du siehst anders aus, deshalb kannst du nicht von hier kommen. Für mich steckt immer ein bisschen Ausgrenzung in dieser Frage. Viele Menschen stellen diese Frage zum Teil aus echter Neugier, doch sie merken nicht, wie wenig sensibel und weitsichtig diese Frage in der heutigen Zeit einer multiethnischen Gesellschaft ist. Als ich mal für ein Auslandsjahr in Frankreich studiert habe, wurde mir diese Frage übrigens so gut wie nie gestellt.

INFO Begriffe in der Debatte um Diskriminierung Rassismus Der Ausdruck entstand Anfang des 20. Jahrhunderts. Rassismus ist eine Ideologie, nach der Menschen oder Bevölkerungsgruppen aufgrund äußerlicher oder ethnisch-kultureller Merkmale in vermeintliche „Rassen“ kategorisiert und beurteilt werden. „Die Existenz unterschiedlicher Menschenrassen ist wissenschaftlich wiederlegt.“ Racial Profiling Der Begriff stammt ursprünglich aus den USA. Von Racial Profiling spricht man, wenn Polizei- oder Sicherheitsbeamte Menschen aufgrund von Merkmalen wie ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder nationaler Herkunft als verdächtig einschätzen und nicht anhand von konkreten Verdachtsmomenten oder anderen objektiven Beweisen handeln. People of Color Der Begriff, abgekürzt PoC, kommt aus dem anglo-amerikanischen Raum und bezeichnet Menschen, die gegenüber der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß gelten und aufgrund dessen Rassismus ausgesetzt sind. Früher wurde in der englischsprachigen Welt der Begriff colour verwendet. Dieser, der auch in der Variante coloured verwendet wurde, sollte nicht mit „Color“ verwechselt werden, weil er auf Deutsch so viel bedeuten würde wie „farbig“.

Häufiger wurde ich, der ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, hier Abitur gemacht und studiert habe, gelobt, dass ich doch gut Deutsch sprechen würde. Häufig werde ich auf Englisch angesprochen, weil Leute denken, ich sei meiner eigenen Muttersprache nicht mächtig, obwohl ich die deutsche Sprache besser beherrsche als viele Deutsche. Vom Phänotyp der Person wird auf eine bestimmte Eigenschaft – hier: nicht Deutsch sprechen können – geschlossen, ein klassisches Vorurteil und ein rassistisches.

Marvin Oppong ist freier Publizist, Autor des Buches „Ewig anders“ und lebt in Bonn. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Ein weiterer Klassiker, der vielen schwarze Menschen in Deutschland schon unzählige Male passiert ist: Wildfremde Menschen fassen einem in die Haare, weil sie gerne einmal die Locken eines schwarzen Menschen anfassen wollen. Neugier rechtfertigt jedoch keine körperliche Übergriffigkeit.

Ich bin schon häufiger in Läden gegangen, wo die Verkäufer mich im Auge behalten haben, weil sie dachten, ich könnte etwas klauen.

Ich habe es viele Male erlebt, wegen meiner Hautfarbe vor einer Diskothek oder einem Club abgewiesen worden zu sein. Es heißt dann: „Ne, heute nicht.“ Oder: „In diesen Schuhen nicht.“ Oder: „Heute nur für Mitglieder.“

Oft wird Schwarzen nachgesagt, sie könnten gut singen und tanzen. Auch ich habe das in meinem Leben schon viele Male gehört.

Auf der Straße werde ich oft von Leuten angeguckt oder regelrecht angestarrt, weil ich anders aussehe. Wer mich auf der Straße sieht, weiß nicht, ob ich an der Sorbonne studiert habe oder ob ich, weil ich gerade einen Kapuzenpulli anhabe, ein „Nigger aus der Hood“ bin. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland viele, die denken, dass ich eher Letzteres bin.

All dies sind Beispiele für den in Deutschland weit verbreiteten Alltagsrassismus. Eigentlich ist es müßig, diese Beispiele aufzuzählen, denn dies hat ein Stück weit etwas Voyeuristisches und etwas Entblößendes und wer mit offenen Augen durchs Leben geht, dem müsste schon länger klar sein, dass Rassismus hierzulande weit verbreitet ist. Es gibt außerdem bereits zahllose Schilderungen über Rassismuserfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland. Allerdings wurden diese Stimmen bislang zu

wenig gehört und geändert hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig. Wenn ich hier von Alltagsrassismuserfahrungen berichte, dann bleibt dabei außen vor, wie ich als schwarzer Mensch angegriffen, im Netz rassistisch beleidigt oder von der Polizei körperlich misshandelt wurde. Die Liste meiner Rassismuserfahrungen ist so lang, dass sie ein halbes Buch füllt.

Eigentlich mag ich den Begriff „Alltagsrassismus“ auch nicht. Er beschreibt zwar treffend, was gemeint ist, doch indem dem man differenziert zwischen Alltagsrassismus und quasi „dem richtigen Rassismus“, wird Alltagsrassismus ein Stück weit verharmlost, weil der Begriff suggeriert, dass diese Form des Rassismus in seiner Qualität nicht mit „dem richtigen Rassismus“ vergleichbar sei. Alltagsrassismus ist am Ende aber nichts anderes als schlicht: Rassismus. Und als solcher sollte er auch stets benannt werden.

In der Regel vergeht bei mir keine Woche, in der mir nicht etwas Rassistisches passiert. Manchmal passieren drei rassistische Dinge in einer Woche, mal ist länger Ruhe. Wenn gerade irgendein muslimischer Terrorist in den Medien rauf und runter läuft, habe ich schon manches Mal das Gefühl gehabt, in diesen Phasen besonders schnell zur Zielscheibe zu werden. Das verläuft wellenartig.

Oft ist es schwer zu sagen, ob etwas überhaupt rassistisch ist. Nicht immer benutzt jemand ein Wort, das ihn eindeutig als Rassisten enttarnt. Rassismus findet meist subtiler statt.

Rassismus hat weder etwas mit Bildung noch mit Geld zu tun. Rassismus gibt es in allen Schichten und Altersklassen. Ich habe rassistische Akademiker erlebt und sehr aufgeklärte Menschen mit niedrigerem formalen Bildungsstand. Rassismus gab und gibt es bei Linksalternativen genauso wie bei CDU-Wählern, bei Ausländern und bei Deutschen, bei Männern wie bei Frauen.

Wenn ich etwas erlebt habe, was rassistisch war, und eine Person darauf angesprochen habe, dann war es in den seltensten Fällen so, dass die Person erkannt hat, dass es in dem vorherigen Geschehensablauf eine rassistische Dimension gibt oder dass die Person womöglich gerade sogar etwas Rassistisches getan hatte. Stets waren die Personen sich sicher, dass alles seine Ordnung hatte. Die erste Reaktion war meist Abwehr. Für viele weiße Menschen ist Rassismus der Neonazi in Springerstiefeln, der einen Hitlergruß macht. Alles andere auf der Ebene darunter kann für sie nicht rassistisch sein. Ganz oft habe ich, wenn ich Personen mit Rassismus konfrontiert habe, auch Aussagen gehört wie „Ich habe ganz viele Freunde, die Ausländer sind“ oder „Wir haben Mitarbeiter aus allen möglichen Ländern“. Ich pflege zu sagen, es gibt auch Neonazis, die Döner essen.

Rassismus zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Es gibt Rassismus in der Politik, im Sport, in der Wirtschaft oder in der Klassik. Für People of Color ist das Alltag. Dennoch äußert sich der Rassismus hier nicht immer in Form von sogenanntem Alltagsrassismus, sondern ist Ausprägung struktureller Missstände: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Rassismus tief verankert ist. Einige wenige Beispiele dafür: Generationen, wahrscheinlich auch Sie selbst, haben bereits als Kleinkind das Spiel „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ gespielt. Man findet selbst heute noch rassistische Inhalte in Schulbüchern. Die Medien sind voll von Rassismen. In Filmen sind Schwarze oft nicht die Helden, sondern dürfen Hilfstätigkeiten ausführen. Wenn man in Nachrichtensendungen Berichte über Afrika sieht, dann sieht man meistens Elend. Oder Bilder von Afrikanern, die bei einer Demonstration wild tanzen. Dieses Bild wird unheimlich gerne transportiert. Es befriedigt die Vorstellung vom wilden, archaischen Schwarzen, der im Bastrock zu Trommelmusik einen anzüglichen Tanz hinlegt. All diese Dinge prägen die Sozialisation der Menschen und wirken sich, häufig auf unbewusster Ebene, auf ihr Bild von schwarzen Menschen und ihr Handeln aus.