Ist ein Gas-Importstopp für Deutschland verkraftbar? : „Verbraucher werden einen Pullover anziehen“

Unermüdlich kämpft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj für mehr Unterstützung durch den Westen und wünscht sich härtere Sanktionen. Am Montag hat er die Deutschen erneut zu einem Boykott von russischem Gas aufgerufen. „Ohne Handel mit Ihnen, ohne Ihre Unternehmen und Banken wird Russland kein Geld für diesen Krieg haben“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. „Sponsert bitte nicht die Kriegsmaschine von Russland.“ Es dürfe keinen Euro für die Besatzer geben.

Die Bundesregierung lehnt ein Energie-Embargo derzeit noch ab, weil Deutschland insbesondere beim Gas abhängig von Russland ist. Nun hat eine Studie von renommierten Forschern ermittelt, was ein Importstopp für Deutschland bedeuten würde. „What if?“ (Was wäre, wenn?), ist sie überschrieben, die unter anderem Moritz Schularick (Universität Bonn) und Benjamin Moll (London School of Economics) verfasst haben. „Die Effekte sind einschneidend, aber beherrschbar“, so die Forscher.