Zum G7-Treffen im japanischen Hiroshima Ein Gipfel gegen neue Blockbildung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seiner Europa-Tournee mit Stationen in Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermutlich auch beim G7-Gipfel in Japan mit am Tisch. Auch dies wäre ein Signal. Aller Voraussicht nach wird er auch beim Nato-Gipfel in wenigen Wochen in Litauen im Kreis der Staats- und Regierungschefs der nordatlantischen Militärallianz sitzen. Russland bezahlt für seinen Zerstörungskrieg in jeder Hinsicht teuer. Die Ukraine wird – nach einigem Zögern – auch jene Kampfjets bekommen, nach denen sie aktuell fragt und die sie für Luftüberlegenheit braucht.