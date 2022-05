Treffen der G7-Außenminister : Sieben Richtige

Die G7-Außenminister bei ihren Beratungen in Weissenhaus in Schleswig-Holstein Foto: dpa/Kay Nietfeld

In Zeiten von Donald Trump waren die G7 geschwächt: 7-1. Doch jetzt sind sie wieder sieben. In Zeichen des Ukraine-Krieges kann dieses informelle Gremium der Weltpolitik wieder politische Kraft aus seinem wirtschaftlichen Potenzial schöpfen. Außenministerin Annalena Baerbock will mit ihren G7-Kollegen von Schleswig-Holstein aus dem Kreml klar machen: Bis hierher und nicht weiter!