Mindeststeuern für große Unternehmen : G20-Finanzminister beschließen globale Steuerreform

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Samstag beim Treffen mit seinen G20-Amtskollegen in Venedig von einem „großen geschichtlichen Moment“. Foto: dpa/Luca Bruno

Venedig Beim Beschluss habe es Szenenapplaus gegeben, sagt Finanzminister Scholz. Seine G20-Amtskollegen ziehen mit bei der großen weltweiten Steuerreform. Die Industrie fürchtet bereits zusätzliche Belastungen.

Die Finanzminister der großen Industrie- und Handelsstaaten haben eine globale Steuerreform mit Mindeststeuern für große Unternehmen beschlossen. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Samstag beim Treffen mit seinen G20-Amtskollegen in Venedig von einem „großen geschichtlichen Moment“. „Die G20-Staaten haben sich jetzt hier darauf verständigt, dass sie eine neue Ordnung der internationalen Besteuerung miteinander vereinbaren wollen“, sagte er. Am Ende der Minister-Debatte sei Szenenapplaus ausgebrochen.