Unglück in Krefeld : Für Zoos gelten andere Brandschutzregeln

Berlin Die Brandschutzmaßnahmen speziell in einem Affenhaus sind aufgrund anderer Anforderungen mit üblichen Gebäuden nicht vergleichbar. In neueren Gebäuden wäre aber fortschrittlichere Technik möglich gewesen.

In der Landesbauordnung von Nordrhein-Westfalen steht: „Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ Zugleich sieht die Bauordnung Ausnahmen für Sonderbauten vor, zu denen auch Freizeit- und Vergnügungsparks gehören. Die Feuerwehr Krefeld und der Zoo hatten nach dem Unglück betont, dass die jeweiligen Brandschutzvorschriften eingehalten und diese auch im Affenhaus erst kürzlich ohne Beanstandungen durch die Behörden geprüft wurden. Jedoch konnten in dem 1975 errichteten Gebäude nicht so moderne Anlagen installiert werden, wie es in einem Neubau möglich wäre. Zumal handelsübliche Rauch- und Sprinkleranlagen in einem Affenhaus mit hoher Staubbelastung und Luftfeuchtigkeit zu oft einen Fehlalarm auslösen würden. So gab es Zoo-Angaben zufolge keine Brandmelder im Affenhaus.