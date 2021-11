CDU-Parteivorsitz : Friedrich Merz kandidiert für die Parteispitze

Berlin Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert erneut für den Parteivorsitz der CDU. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte ihn am Montagabend für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden.

Merz nimmt bereits zum dritten Mal Anlauf auf das Amt des Parteichefs, nachdem die jetzt nur noch geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel 2018 ihren Rückzug vom Vorsitz angekündigt hatte. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Montagabend in einer digitalen Sitzung für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Es wird erwartet, dass Merz seine Kandidatur an diesem Dienstag in Berlin öffentlich begründet und unter anderen auch seine Kandidatin oder seinen Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs vorstellt.