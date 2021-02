Kostenpflichtiger Inhalt: Politische Haltung : Was ist heute liberal?

Vom 27. Mai bis zum 1. Juni 1832 feierten Tausende Bürger liberale Ideen. Das Hambacher Fest gilt als Höhepunkt der bürgerlichen Opposition in der Zeit der Restauration. Foto: dpa/ akg-images

Individuelle Freiheit ist ein Wert, der unsere moderne Gesellschaft maßgeblich geprägt hat. Heute – nicht erst in der Corona-Pandemie – ist dieser Wert von außen und innen in Gefahr. Es lohnt sich trotzdem, für Selbstbestimmung in Verantwortung zu kämpfen.