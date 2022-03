Verfassungsbeschwerden gegen Ceta : Karlsruhe weist Klage gegen Handelsabkommen mit Kanada zurück

Das Abkommen Ceta trat 2017 eingeschränkt in Kraft. Foto: dpa/Uwe Anspach

Karlsruhe Gegenwärtig sei Ceta mit dem Grundgesetzt vereinbar und die Verfassungsbeschwerde der Partei Die Linke unbegründet. Bereits 2016 hatte es mehrere Eilanträge gegen das Abkommen gegeben. Zwei der Beschwerden wurden von fast 200.000 Bürgern unterstützt.

Das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada ist in seiner seit 2017 geltenden beschränkten Anwendung mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat Verfassungsbeschwerden der Linken als unbegründet zurückgewiesen. Weitere Anträge der Partei seien für unzulässig erklärt worden, teilte das Gericht am Dienstag mit.