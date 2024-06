Vor den Wahlen in Frankreich Demokratie unter Druck, Angst vor dem Crash

Frankreich hat die Wahl. Es geht um Europa. Es geht um Populismus. Es geht um die Demokratie. Ein Präsident, ein Wort. Entschlossen hat Präsident Emmanuel Macron nach dem klaren Sieg der französischen (europakritischen) Rechtspopulisten bei der Europa-Wahl die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. An diesem Sonntag steht die erste Runde an, Stichwahlen zwei Wochen später. Er will retten, was unter Demokraten zu retten ist. Ein riskantes Manöver, doch Macron, dessen pro-europäisches Lager weniger als die Hälfte der Stimmen des rechts-nationalistischen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen verbuchen konnte, verbindet den Wahlaufruf geschickt mit einer Vertrauensfrage an seine Landsleute. Welches Land hättet ihr gerne? Die Französinnen und Franzosen wüssten genau, was das Beste für ihr Land sei. Hoffentlich wissen sie das wirklich.