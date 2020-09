Fraktions-Treffen : Union will bis zur Wahl „noch Tore machen“

Berlin Die Bundestagsfraktionen von Union, Grünen und FDP bereiten sich in Klausurtagungen auf das Wahljahr 2021 vor. Die Union will sich als Zukunftspartei profilieren, die Grünen setzen auf ihre Rolle als loyale Opposition und die FDP konzentriert sich auf den Bürokratieabbau.

„Wir wollen noch Tore machen“, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus mit Blick auf die verbleibenden zwölf Monate der Wahlperiode. Bezogen auf den Bundeshaushalt will die Union neben der bisherigen Investitionsquote künftig auch eine Zukunftsquote ausweisen. „So betonen wir den starken Zukunftsbezug des Bundeshaushaltes“, heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausur. So werde sichergestellt, dass der Bund statt nach Kassenlage nachhaltig etwa in Bildung und Forschung, neue Technologien, Digitalisierung, Infrastruktur und Landwirtschaft sowie Umwelt- und Klimaschutz investiere. Gleichzeitig will die Union sicherstellen, dass die Schuldenbremse 2022 wieder eingehalten wird. „Denn nur so schaffen wir nötige Finanzpolster für künftige Krisen und hinterlassen unseren Kindern und Enkeln keinen unbeherrschbaren Schuldenberg“, heißt es in einem weiteren Beschluss.