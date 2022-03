Krieg, Flüchtlinge, Energie : Eine Koalition als Schicksalsgemeinschaft

Meinung Berlin Die Ampel ist noch keine 100 Tage im Amt, da steht sie vor historischen Herausforderungen: Krieg in Osteuropa, unsichere Energieversorgung, Millionen Flüchtlinge. Auf SPD, Grüne und FDP warten unsichere Zeiten. Wird die Koalition Kanzler Scholz bedingungslos folgen?

Aus der rot-grün-gelben Fortschrittskoalition ist mit dem Ukraine-Krieg über Nacht eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Krieg und Frieden, Energiesicherheit, drohende Flüchtlingskatastrophe mitten in Europa – viel größer können die Herausforderungen für die Ampel kaum sein. Andere Bundesregierungen wuchsen bei externen Schocks über sich hinaus, wie 2008 die große Koalition in der Weltfinanzkrise.

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP - die erst am 18. März 100 Tage im Amt sein werden - bräuchten eigentlich einen neuen Koalitionsvertrag. Diesen Job hat ihnen der Kanzler fürs Erste abgenommen. Seine Regierungserklärung mit der 180-Grad-Wende in der Außen- und Sicherheitspolitik und dem 100-Milliarden-Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr wurde von Olaf Scholz nicht als Angebot an die eigenen Reihen formuliert. Das war beinhartes Basta eines Krisenkanzlers. In der Not schlägt die Stunde der Exekutive. Das Parlament soll folgen.