Kostenpflichtiger Inhalt: „Zu wenig Ausländer, zu wenig Frauen“ : Scheidender Feuerwehr-Präsident setzt auf Migranten

Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (Archivfoto). Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Hartmut Ziebs führt den Verband der freiwilligen und der Berufsfeuerwehren an. Die Ausstattung mit Geräten und Fahrzeugen sieht er kaum noch als Problem. Doch die Wehren können immer weniger junge Leute für sich gewinnen. Ziebs will deswegen mehr Frauen und Zuwanderer vom Dienst in Uniform überzeugen.