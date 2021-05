Vor dem Bund-Länder-Treffen : Feldversuch für digitalen Impfpass startet

Ein Mädchen mit Mund-Nasen-Schutz hält den Lolli-Test hoch. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Düsseldorf/Berlin In Nordrhein-Westfalen soll ein Testlauf für die Digitalisierung der Dokumente beginnen. Der Impfgipfel am Donnerstag lässt Streit über Impfungen von Kinder und Jugendlichen erwarten. Laschet will den Empfehlungen der Stiko folgen.

Von Kirsten Bialdiga, Kerstin Münstermann und Jana Wolf

Vor dem Impfgipfel der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) einen Feldversuch zur Einführung des digitalen Impfpasses in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Dabei würden Impfungen in einem Dokument mit einem QR-Code zertifiziert, der europaweit Gültigkeit haben könne. Insbesondere für die Kommunen sei dies eine anspruchsvolle Aufgabe, weil sie die Impfdaten dokumentieren und erfassen müssten, sagte Laschet nach einem Besuch des Impfzentrums am Mittwoch in Düsseldorf. Begleitet wurde der Ministerpräsident und CDU-Bundesvorsitzende von Vertretern des Kölner Start-Ups Ubirich. Die Firma entwickelte gemeinsam mit IBM, govdigital und Bechtle die entsprechende Impfpass-App im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums.

Die Bundesregierung steht in der Kritik, weil Deutschland als eines der wenigen Länder in der EU die Impfdaten bisher nicht digitalisiert hat. Hausärzte befürchten, die Arbeit des Dokumentierens und Digitalisierens könne an ihnen hängen bleiben. Schwerpunktmäßig soll es beim Impfgipfel von Bund und Ländern aber um Impfungen für Kinder und Jugendliche gehen.

Laschet strich im Vorfeld des Impfgipfels heraus, dass NRW 43,2 Prozent der Bevölkerung zumindest mit einer Impfung versorgt habe. In den USA seien es auch nur 49 Prozent: „NRW und Europa haben aufgeholt.“ Gleichzeitig stimmte er aber die Bevölkerung darauf ein, dass das Impftempo in den kommenden Wochen nachlassen werde, weil die vorhandenen Dosen für Zweitimpfungen eingesetzt werden müssten: „Nicht jeder wird vor den Sommerferien einen Impftermin bekommen - wir sind noch in der Impfstoffmangelsituation.“ Laschet stellte klar, dass sich NRW an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Impfen von Kindern halten werde.

In Berlin ist darüber eine Kontroverse entbrannt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich für die Einbeziehung von Kindern in die Impfkampagne aus - auch dann, wenn keine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorliege. Er stieß damit aber auch andernorts auf Widerspruch.

Die Stiko berät derzeit über eine eigene Empfehlung. Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries äußerte sich skeptisch zu einer allgemeinen Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Grund dafür sei das unklare Risiko einer Corona-Impfung bei Kindern. Momentan sei „nichts“ über die Nebenwirkungen von Corona-Impfungen bei Kindern bekannt, sagte von Kries.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sieht die Frage der offenen Schulen davon unabhängig: „Die Frage des uneingeschränkten Präsenzunterrichts hängt nicht an der Frage der vollständigen Impfung der Schülerschaft. Wir gehen davon aus, dass wir nach den Sommerferien – mit Maske, Abstand und Hygieneregeln – wieder in die Schulen zurückkehren können. Zumindest weist die aktuelle Entwicklung diesen Weg“, sagte er unserer Redaktion.

Die bislang unklare und eher bremsende Haltung der Stiko zur Frage der Schülerimpfungen verunsichere allerdings etwas, „denn dann können wir natürlich den Eltern das auch nicht guten Gewissens vorbehaltlos empfehlen. Was die Lehrer und Lehrerinnen angeht, gehen wir davon aus, dass bis zum nächsten Schuljahr alle geimpft sind, die das wünschen.“