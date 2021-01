Joe Bidens Amtsantritt : Verschanzte Demokratie

Vor der Amtseinführung Joe Bidens verstärken Soldaten der Nationalgarde die Sicherheitszone am US-Kapitol. Foto: dpa/J. Scott Applewhite

Abgeschirmt hinter Zäunen und Barrikaden soll der neue US-Präsident Joe Biden in sein Amt eingeführt werden. Die Sicherheitsvorkehrungen machen deutlich, was Demokratiefeindschaft anrichtet. Und dass es zu harmlos war, Trump einen Populisten zu nennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Nun wird die große Feier der Demokratie in den USA also in einer Festung stattfinden. Bis zu 25.000 Soldaten sollen in Washington zusammengezogen sein. Die Metrostationen im Zentrum sind geschlossen, Straßen durch Betonklötze blockiert. Der Spaziergang für Bürger zum Kapitol endet vor einem hohen Zaun. Um wehrhaft zu bleiben, hat sich die Demokratie verschanzt. Und es wird an Joe Biden sein, dem neu gewälten Präsidenten der USA, gleich mit seiner ersten Ansprache diese Zäune zu überwinden.

Dass es so weit gekommen ist, ist vordergründig eine Folge des Sturms auf das Kapitol. Rechtsextreme „Büffelmänner“ sollen keine Chance bekommen, auch den Amtsantritt Bidens zu stören. Ein feierlicher, öffentlicher Amtswechsel, wie er in den USA gute Tradition ist, wird es diesmal nicht geben. Dazu fehlt dem scheidenden Präsidenten Donald Trump das Format. Doch vielleicht ist es für die Zukunft der USA – und der Demokratien in anderen Ländern – sogar wichtiger, dass es mit der verschanzten Amtseinführung ein sichtbares Zeichen dafür gibt, was geschieht, wenn das Demokratiebewusstsein in einem Land erodiert. Weil es ein Mann mit extremen antidemokratischen Überzeugungen ins höchste Amt geschafft hat. Weil Bürger das Vertrauen verloren haben, dass Politik ihre Nöte sieht und ihre Interessen vertritt. Aber auch, weil sich eine Lust an Häme, Hetze, Herabwürdigung von Minderheiten in der Gesellschaft breitgemacht hat. Weil ein „Wir gegen die“- und ein „Zuerst komme ich“-Denken salonfähig geworden ist. Weil sich Normen verschoben haben. Nicht nur in den USA.

Vielleicht ist der Tag dieser hochgerüsteten Demokratiefeier also ein guter Moment, sich gewissen Einsichten zu stellen. Zum Beispiel der, dass es nichts nützt, antidemokratische Politik populistisch zu nennen und dadurch zu verharmlosen, wie groß ihr destruktives Potenzial ist. „Rechtspopulismus ist immer in Teilen auch antidemokratisch“, sagt die Konfliktforscherin Beate Küpper, Professorin an der Hochschule Niederrhein. Populisten konstruierten das Volk meist als homogene Gruppe, unterstellten ihm nicht nur einheitliche Interessen und Meinungen, sondern auch eine einheitliche Zusammensetzung. Und der vermeintliche Volkswille solle dann am besten von einer starken Figur vertreten werden. Demokratie beruhe dagegen auf Vielfalt, auf dem Wetttreit unterschiedlicher Argumente und darauf, dass alle Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte besitzen, unabhängig von Religion und kultureller Identität. „Wenn wir antidemokratische Tendenzen aber nicht benennen, entlassen wir jene aus der Verantwortung, die populistische Positionen vertreten oder damit sympathisieren“, sagt Küpper

Der Trumpismus in den USA genau wie rechtspopulistische Strömungen in Europa wurden lange als Phänomen betrachtet, das die Demokratie herausfordert – auch im positiven Sinne. Legen Populisten doch bisweilen die Finger in die Wunde, wenn Regierungen inkonsequent handeln oder die Interessen „der kleinen Leute“ nicht genug berücksichtigen. Und natürlich gibt es Menschen in den USA wie in Europa, die sich zu Recht abgehängt fühlen, die keine wirtschaftliche Perspektive haben, die Verteilungskämpfe am eigenen Leib erfahren. Wenn für solche Menschen nichts geschieht, ist auch das ein Problem für Demokratie. Doch solche Einwände sollten nicht verwischen, dass es eine wesenhafte Ähnlichkeit zwischen Populisten und Demokratieverächtern gibt. Dass der gemäßigte Ton also nicht täuschen sollte. In den USA war wie im Zeitraffer zu erleben, welche Folgen es für eine Gesellschaft hat, wenn im öffentlichen Raum ungehindert Ressentiments geschürt, Minderheiten verunglimpft, Hassreden nicht sanktioniert werden. Und wie schwer solche Entwicklungen wieder einzufangen sind.

„Zur Demokratie gehört, dass wir ein politisches Gemeinwesen haben, in dem sich Bürger austauschen und ein Grundkonsens möglich ist, trotz aller Differenzen“, sagt Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Basis dafür sei, dass die Bürger Prinzipien wie die Gewaltenteilung, Mehrheitsentscheidungen und die Vertretung des Volkswillens durch gewählte Repräsentanten und Repräsentantinnen in den Parlamenten akzeptieren. „Zur Demokratie gehören auch Tugenden wie Zivilcourage, die Toleranz anderer Meinungen, auch wenn sie uns nicht gefallen, und die Fähigkeit zum Kompromiss“, sagt Zick. Wenn man das alles durchdekliniere, sei Trumpismus, ob man ihn nun extremistisch nenne oder nicht, ein Angriff auf die Grundpfeiler der Demokratie. „Das sollten wir ernster nehmen und nicht alles unter Begriffen wie Populismus und Sorgenbürger verharmlosen“, sagt Zick. Mit seiner Lügen- und Betrugskampagne habe Trump eine Stufe überschritten. Der Sturm auf das Kapitol habe das symbolisch sichtbar gemacht.

Politiker wie Joe Biden, die in einer polarisierten Gesellschaft an die Macht kommen, bleibt oft zunächst nichts, als Einheit und Zusammenhalt zu beschwören. Doch bleibt das Phrase, wenn Diskurse nicht wieder in Gang kommen – ohne Verunglimpfungen des Gegners. Ein Teil jener, die sich aus der Demokratie verabschiedet haben und deren sichtbare Vertreter in martialischen Kostümen ins Kapitol gestürmt sind, ist dafür wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen. „Man sollte sich auf die „Bystander“, die Mitläufer konzentrieren, die beobachten, wie andere wüten, die das vielleicht ein bisschen gut finden, aber eigentlich unsicher sind, wie sie sich positionieren sollen“, sagt Küpper. Das seien viel mehr Menschen als die radikalen Randalierer. Mit Leuten, deren Zweifel an der Demokratie sich noch nicht zu radikaler Ablehnung verfestigt haben, könne man wieder ins Gespräch kommen. Allerdings dürften die Verfechter der Demokratie nicht belehrend auftreten, sondern müssten sich Zeit nehmen, Positionen zu hören, Argumente zu liefern, auch klar zu benennen, wer die Opfer von diskriminierender Politik sind und wie sie sich für alle auswirkt.

Studien zur politischen Einstellung der Deutschen wie die „Mitte“-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen, dass antidemokratische Positionen auch in Deutschland nicht nur in radikalen Kreisen Verbreitung finden. Sie äußern sich, wenn eine deutliche Mehrheit der Befragten zwar sagt, sie halte Demokratie in Deutschland für unerlässlich, knapp 30 Prozent aber auch angeben, Demokratie führe zu „faulen Kompromissen“. Zick, der an der „Mitte“-Studie mitarbeitet, hält daher Demokratiebildung nicht nur in der Schule für eine Aufgabe, die nie überflüssig wird. „Es ist wichtig, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger, die hier leben und leben wollen, in den Stand versetzen, zu begründen, warum die Demokratie wichtig ist“, sagt Zick.

Auch die Demos im Corona-Kontext, bei denen Begriffe wie Corona-Diktatur geprägt wurden, zeigen, wie groß der Bedarf ist. „Wir müssen viel mehr darüber sprechen, was es für Folgen hat, wenn Politiker und soziale Minderheiten verunglimpft werden, wenn ihnen böse Absichten unterstellt werden, wenn dieser hasserfüllte Ton Einzug hält“, sagt Küpper. Zugleich müsse aber auch klar benannt werden, wo eine Debatte den demokratischen Grund verlässt. „Über die Frage, ob gewisse Minderheiten vielleicht doch nicht Anspruch auf alle Bürgerrechte haben, sollten wir nicht mehr diskutieren“, sagt Küpper. „Das ist schlicht jenseits des demokratischen Spielfelds.“

Wer die Bilder vom hoffnungsvollen Amtsantritt Barack Obamas vor großer Menschenmenge noch im Kopf hat, wird die abgeschirmte Zeremonie für Joe Biden traurig finden. Sie steht für unsere Zeit.

(dok)