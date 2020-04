Kommentar : Falscher Zeitpunkt für Recht auf Homeoffice

Meinung Berlin Homeoffice kann funktionieren. Das zeigt sich in der Krise. Ein verbrieftes Recht darauf mag für die SPD ein populäres Thema sein, würde die Wirtschaft in einer brenzligen Lage aber zusätzlich belasten.

In der Corona-Krise beweisen derzeit hunderttausende Arbeitskräfte, dass Homeoffice funktionieren kann. Sie erledigen Aufgaben zuverlässig und pünktlich, regeln im Idealfall die Zeiten für Arbeit, Kinderbetreuung und den Haushalt selbstbestimmter und haben nach ein paar Übungsversuchen auch gelernt, wie sich die Ton- und Bildqualität in Videokonferenzen optimieren lässt. So weit, wie gesagt, der Idealfall. Doch auch die Nachteile werden in diesen Krisenzeiten offenbar. Die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit verschwimmen, die Kinder können und wollen ihre Bedürfnisse nicht nach Konferenzterminen der Eltern planen und wer über den Laptoprand auf Wäsche- oder Geschirrberge schauen muss, kann sich nur schlecht konzentrieren. Hinzu kommt, dass Arbeitnehmer immer häufiger ständig erreichbar sind, die Rufumleitungen aus den Büros auf Mobiltelefone tragen dazu bei.