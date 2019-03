Kommentar : Falsche Prioritäten beim Diesel

Berlin Der Bundestag hat das Immissionsschutzgesetz geändert, um die Hürden für Fahrverbote höher zu legen. Für die Diesel-Fahrer mag das eine gute Nachricht sein, zumal die Verbote wohl kaum etwas bringen. Dennoch bleiben sie das falsche politische Signal.

Seit neun Jahren gelten die EU-Grenzwerte für saubere Luft. Und seit neun Jahren werden sie in vielen deutschen Städten verletzt. Über Fahrverbote als Ultima Ratio, als letztes verfügbares Mittel, darf sich also in den Rathäusern, Staatskanzleien und der Bundesregierung niemand wundern. Sie wurden von Gerichten wegen Untätigkeit und nicht wirksamer Luftreinhaltepläne verhängt, sie sind Folge einer auch im Bund seit Jahren verfehlten Verkehrspolitik. Lange hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Ziel von einer Million Elektroautos fest, damit ist sie krachend gescheitert.

Nun mag es für die Diesel-Fahrer in betroffenen Kommunen zunächst eine gute Nachricht sein, dass Bundestag und Bundesrat mit Änderungen im Bundesimmissionsschutzgesetz die Hürden für Fahrverbote höher hängen. Es bleibt aber das falsche politische Signal, es ist die falsche Priorität im Umgang mit dem Diesel-Problem. Denn das Herumdoktern an der Auslegung der Grenzwerte lenkt nur davon ab, was schon vor Jahrzehnten hätte umgesetzt werden müssen: kluge Verkehrskonzepte, die in Städten wegführen vom Individualverkehr mit dem Auto. Sauberer und attraktiverer Öffentlicher Nahverkehr bis auf die Dörfer, alternative Antriebe in Pkw und Nutzfahrzeugen, gut ausgebaute und geschützte Radwege, mehr 30er-Zonen in Städten, und so weiter. Solche Ideen sind ja nicht neu, umfassend realisiert wurden sie aber so gut wie nirgendwo.