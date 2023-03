Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf So reagieren Wirtschaft und Länder auf das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Die Bundesregierung will qualifizierten Arbeitskräften den Weg nach Deutschland erleichtern. Dafür hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beschlossen, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch in Berlin vorgestellt haben. Ihre Pläne stoßen jedoch nicht nur auf Zustimmung. Während der Entwurf in einigen Bundesländern kritisiert wird, äußert die Wirtschaft sogar Bedenken.