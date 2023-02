Ukrainekrieg Wie Moskau die deutsche Friedensdebatte ausnutzen könnte

Wachs In erster Linie scheinen Putin und die Eliten um ihn herum den Westen vor einer Intervention abschrecken zu wollen. Das ist keine neue russische Strategie, sondern wurde so schon in den letzten Jahren unter russischen Militäreliten diskutiert. Die Idee ist, mithilfe von Drohungen dritte Akteure vor einer Intervention abzuschrecken und den Konflikt damit begrenzt zu halten. Putin scheint aber auch das Ziel zu verfolgen, weitere westliche Waffenlieferungen an die Ukraine zu verhindern – so folgten oft auf größere Zusage für Waffenlieferungen neue Drohungen aus Moskau. Das dritte Ziel scheint die Einschüchterung der Ukraine zu sein. Deutlich wurde das insbesondere im Herbst, als Moskau die östlichen ukrainischen Gebiete annektiert hat und es daraufhin hieß, man betrachte dieses Gebiet als russisches Territorium und werde auf Rückeroberungen scharf reagieren. Die Ukraine hat das bekanntlich nicht abgeschreckt. Russland hat daraufhin seine Strategie eher in Richtung einer Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur verlagert. Aber die nukleare Eskalation, die viele in Deutschland nach den Drohungen befürchtet hatten, ist ausgeblieben. Es ging also um Einschüchterung der Ukraine, aber auch westlicher Bevölkerungen. Und die verfängt immer wieder. Das möchte ich gar nicht kritisieren. Man muss nur trotz aller Befürchtungen genau hinsehen, was tatsächlich passiert.