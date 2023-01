Sozialwissenschaftler zur Kinderarmut So stellen sich Experten die Kindergrundsicherung vor

Armutsstrukturen lösen sich von selbst kaum auf, Geldnot setze sich über Generationen fort, so Holger Stichnoth, Leiter der Forschungsgruppe „Ungleichheit und Verteilungspolitik“ am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. „Die Folgekosten für die Gesellschaft sind hoch. Es ist leicht, andere davon zu überzeugen, mehr Geld in die Infrastruktur von Heranwachsenden zu investieren. Bei direkten Geldleistungen kommen aber sofort Zweifel: Werden die Mittel von den Eltern nicht zweckentfremdet?“, so der Ökonom.