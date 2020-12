Bereits zwei Kältetote in diesem Jahr : Experten fordern mehr Lockdown-Hilfen für Wohnungslose

Obdachlose haben ihr Lager unter einer Brücke am Bahnhof Zoo in Berlin errichtet (Archiv). Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Rund 40.000 Menschen in Deutschland leben auf der Straße. Sie sind besonders gefährdet durch Kälte. Hinzu kommt, dass es wegen des Infektionsschutzes seit Monaten weniger Plätze in Notunterkünften gibt. Die Kommunen stehen in der Kritik.

In diesem Jahr sind bereits mindestens zwei Wohnungslose in Deutschland erfroren. Jetzt fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mehr Unterstützung durch Kommunen, um Nachteile der Lockdown-Regelungen für die betroffenen Menschen auszugleichen. „Wir befürchten, dass für wohnungslose Menschen der Corona-Winter noch gefährlicher wird“, sagte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft, unserer Redaktion.

Das Problem: Um die Abstandsvorschriften einhalten zu können, fällt das Angebot an Unterkünften derzeit oft knapper aus. Bleiben die Sammelunterkünfte hingegen bei der üblichen Belegung, erhöht sich das Infektionsrisiko. Seit 1991 sind nach Angaben der Organisation mindestens 320 Kältetote unter den Wohnungslosen zu beklagen. Von der Kälte besonders bedroht sind die rund 41.000 Menschen in Deutschland, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben. Als wohnungslos gelten rund 640.000 weitere Personen, die etwa in Gemeinschaftsunterkünften leben.

Rosenke: „Benötigt werden Unterkünfte, in denen man sich auch tagsüber aufhalten kann und die unter Umständen auch mit Hunden aufgesucht werden können.“ Befristungen des Aufenthaltes auf einen oder wenige Tage pro Monat müssten beendet werden. „Spezielle Schutzräume für wohnungslose Frauen sind notwendig“, sagte Rosenke weiter. Kältebusse, wie sie in mehreren Großstädten zum Einsatz kommen, könnten Leben retten, so die Expertin. „Die Stadt- und Kommunalverwaltungen sollten telefonische Notrufe einrichten und die Bürgerinnen und Bürger auffordern, bei Notfällen nicht wegzugucken, sondern umgehend zu melden, wenn sie eine hilflose, durch die Kälte gefährdete Person sehen.“

Angesichts der Infektionsgefahr pocht die Bundesarbeitsgemeinschaft außerdem darauf, dass die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die betroffenen Menschen auf Corona testen. „In den meisten Fällen müssen die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die Kosten für Testungen selbst finanzieren – weder Bund, Länder noch Kommunen beteiligen sich ausreichend an den Kosten“, kritisierte Rosenke. „Dies bringt viele Einrichtungen schnell an ihre finanziellen Grenzen.“ Ferner sollen wohnungslose Menschen nach ihrer Ansicht auch geimpft werden. „Wohnungslose Menschen leiden häufiger als die Mehrheitsbevölkerung unter Mehrfacherkrankungen. Sie gehören also zur Corona-Risikogruppe. Ihnen muss ein niedrigschwelliger Zugang zu Impfungen ermöglicht werden“, sagte Rosenke.

(jd)