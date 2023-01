Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung So denken die Deutschen über Geschlechtergerechtigkeit

Die Diskussion über Benachteiligungen gefällt derweil längst nicht jedem: Nur 49 Prozent der Befragten in Deutschland stimmen der Aussage zu, dass die Debatte die Gesellschaft besser macht — in Schweden sind es 81 Prozent. Wenig verwunderlich also, dass sich in dem skandinavischen Land 39 Prozent als feministisch einschätzen, in Deutschland gaben das nur 27 Prozent an. „In einigen Fragen sind uns die Schweden voraus. Allerdings sieht man auch, dass die deutsche Gesellschaft im Vergleich zu osteuropäischen Ländern schon stärker für das Thema Geschlechtergerechtigkeit sensibilisiert ist“, sagt Dominik Hirndorf, Referent für Wahl- und Sozialforschung.