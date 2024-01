Ex-Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier Wie sicher ist das Bundesverfassungsgericht vor Demokratiefeinden?

Hans-Jürgen Papier Ich vertrete die Auffassung, dass die Regelungen über die notwendige Zweidrittelmehrheit bei der Wahl von Richtern und die begrenzte Amtszeit von zwölf Jahren in die Verfassung gehören. Das ist das Mindeste, was man fordern sollte. Ich habe mich dafür schon vor einiger Zeit nach den Vorgängen in Polen ausgesprochen, insofern ist das keine Reaktion auf die gegenwärtige Lage. Mit einer solchen Regelung würde man sicherstellen, dass nicht mit einfachen Mehrheiten Richter berufen und die Amtszeit verkürzt oder vorzeitig beendet werden können. Momentan könnte man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit ändern – und dabei etwa die Zweidrittelmehrheit aufheben oder die Amtszeit der Richter verkürzen. Dabei ist die Legislaturperiode und damit die Amtszeit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages schließlich auch in der Verfassung geregelt und nicht im einfachen Gesetz.