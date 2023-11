„Habe ich da was übersehen?“ Ratsvorsitzende Annette Kurschus auf Abruf

Für die EKD ist diese Situation zunehmend unangenehm. Die höchste Vertreterin der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich öffentlich in Widersprüche verstrickt. Es scheint, als wolle Kurschus eine Taktik der scheibchenweisen Aufarbeitung verfolgen, doch genau damit hat es noch niemand geschafft, ohne Schaden aus einem Skandal hervorzugehen. Wer unter Druck steht und sein Ansehen retten will, muss stets und ohne Ausnahme alle Karten vollständig auf den Tisch legen. Nur dann gibt es eine Chance, eine Krise zu überstehen – das gilt für Minister in einem Landtagsausschuss ebenso wie für eine Ratsvorsitzende der EKD vor einer Synode und den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Eine Situation hingegen, in der Tag für Tag neue Vorwürfe auf den Tisch kommen, führt in aller Regel dazu, dass immer mehr Widersprüche auftauchen, dass Wahrheiten zurechtgebogen werden und Situationen schöngeredet, damit sie in die Erzählung passen. Am Ende steht dann unausweichlich der Rücktritt.