Brüsseler Außenministertreffen Zweifel an mehr Nato-Engagement für die Ukraine

Die Nervosität steht Jens Stoltenberg ins Gesicht geschrieben, als er an diesem Mittwoch einen Außenminister nach dem anderen in seiner Nato-Zentrale in Brüssel begrüßen kann. Der Generalsekretär des Bündnisses hat eigentlich Grund zur Genugtuung. Schweden ist endlich Vollmitglied und nicht mehr Gast, die Zeremonie für die 75-Jahr-Feier der Nato am nächsten Vormittag steht, und die Konturen für den Nato-Gipfel im Juli in Washington sind auch schon weit fortgeschritten. Wenn da nicht die verhängnisvolle Entwicklung in der Ukraine wäre und die Notwendigkeit, dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag Rede und Antwort stehen zu müssen zu der Frage, was die stets versicherte umfassende Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg in der Praxis und auf Dauer wert ist.