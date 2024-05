Zur Europareise von Xi Die autokratische Union

Konnte Xi schon in der Vergangenheit darauf bauen, dass Orbán allzu scharfe EU-Beschlüsse in Richtung etwa der Menschenrechtslage in China schon abzuschwächen weiß, bietet sich für das zunehmend aggressiver auftretende Reich der Mitte eine neue Chance auf noch mehr Einfluss mitten in Europa durch Orbáns Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli. Sechs Monate ist es dann an Ungarn, das Tempo der europäischen Politik zu beschleunigen oder zu bremsen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der es nicht nur um Strafzölle gegen China, sondern um das Überleben der Ukraine angesichts immer stärkerer russischer Kriegsführung geht. Selten zuvor war die Bedrohung der Europäischen durch eine autokratische Union derart mit Händen zu greifen.