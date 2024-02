„Putin ist verantwortlich“ Alle 27 EU-Staaten unterzeichnen Erklärung zum Tod Nawalnys

Die Witwe Nawalnys will derweil den Kampf ihres Mannes gegen den Kreml fortführen. Während sie gegen Tränen ankämpfte, warf Julia Nawalnaja dem russischen Präsidenten am Montag vor, ihren Mann in einer arktischen Strafkolonie getötet zu haben. Sie kündigte an, dass Putin und andere mutmaßliche Täter bestraft würden. Ihre Aussagen tätigte sie in einem Video, das in sozialen Netzwerken verbreitet wurde.