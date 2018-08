Zeitumstellung soll abgeschafft werden - Kommentar: Sommerzeit-Populismus

Düsseldorf EU-Kommissionspräsident Juncker kündigt das Ende der Zeitumstellung an - „weil die Menschen das wollen“, sagt er. Daran gibt es allerdings erhebliche Zweifel.

Manchmal ist es schon erstaunlich mit der EU. Sie ist berüchtigt für ihre unendliche Schwerfälligkeit, die langen und längst nicht immer erfolgreichen Prozesse, die dazu dienen sollen, die Interessen von 28 Mitgliedstaaten unter einen Hut zu bringen. Man darf also vermuten, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker jetzt auch deshalb so begeistert die Gelegenheit ergriff, ungewohnte Dynamik zu verbreiten, in dem er völlig überraschend das Ende der Zeitumstellung ankündigte. Nach dem Motto: Hoppla-hopp, wir machen jetzt das, was die Bürger wollen! Wirklich?