Zeitumstellung soll abgeschafft werden - Angela Merkel ist dafür

Brüssel/Berlin Zwei Mal im Jahr wird in der EU die Uhr umgestellt. Aber dieser Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit könnte nun abgeschafft werden: EU-Kommissionschef Juncker spricht sich dafür aus. Die Kanzlerin ebenfalls.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet eine Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung in der Europäischen Union (EU). „Ich persönlich hätte jedenfalls dafür eine sehr hohe Priorität“, sagte Merkel am Freitag zum Abschluss ihrer dreitägigen Westafrikareise nach einem Treffen mit dem nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari in der Hauptstadt Abuja.