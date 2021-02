Asylpolitik : Zahl der Asylanträge in Europa um fast ein Drittel zurückgegangen

Brüssel Auch im Coronajahr 2020 suchen Menschen in Europa Asyl. Die Zahlen des Asylbüros EASO zeigen aber, dass weniger Anträge gestellt wurden als im Vorjahr.

Die Zahl der Asylanträge in Europa ist im vergangenen Jahr um fast ein Drittel zurückgegangen. 461.300 Anträge und damit 31 Prozent weniger als 2019 wurden gestellt, wie das in Valletta auf Malta ansässige EU-Asylbüro EASO am Donnerstag mitteilte. Hauptgrund für den Rückgang sind EASO zufolge die Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie. Die Zahlen beziehen sich auf Erstanträge für die 27 EU-Länder plus Norwegen und Schweiz, auch für das Vergleichsjahr 2019 wurde das damalige EU-Mitglied Großbritannien nicht berücksichtigt.