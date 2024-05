Auftakt in Paris Chinas Staatschef auf Europa-Spalten-Mission

Macron und von der Leyen sind sich in diesem Vorgehen einig. Mit Scholz will sich der französische Staatschef letzten Donnerstag in Paris eng abgestimmt haben. Doch die Haltung des Kanzleramts in Sachen China liegt meilenweit neben diesem Kurs und ist getragen von der Sorge um das China-Geschäft der deutschen Autoindustrie. Bei seiner jüngsten China-Reise fiel auf, dass Scholz sogar den Begriff des Derisking mied, also die vor allem von den USA verfolgte Strategie, die Abhängigkeit von China runterzufahren. Macron, von der Leyen und Scholz als Gesprächspartner hätten Xi die Brüche in der europäischen China-Politik unmittelbar vorgeführt. Doch der Gast hatte sich durch die Wahl seines Besuchsstationen rechtzeitig gewappnet, um die gespaltene europäische Aufstellung gegenüber China in vollen Zügen genießen und die Spaltung dabei noch vergrößern zu können.