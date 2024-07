Erste Debatte gilt der Ukraine-Hilfe Zum Auftakt teilt Putin die Lager in Europa

Den allerersten Redebeitrag zur allerersten inhaltlichen Debatte des neu gewählten Europaparlamentes nutzt an diesem Mittwoch der niederländische Liberale Bart Groothuis zu einer Erinnerung an das, was auf den Tag genau vor zehn Jahren passierte: Der Abschuss eines niederländischen Passagierflugzeuges in zehn Kilometern Höhe über von Russland kontrolliertem ukrainischen Gebiet, bei dem 298 Menschen ihr Leben verloren. „Ohne jeden Zweifel“, betont der niederländische Verteidigungsexperte, seien russische Militärs die Urheber gewesen - und dafür bislang nicht zur Verantwortung gezogen worden. Er schließt mit einem Reise-Hinweis an Russlands Präsident Wladimir Putin. Es gebe tatsächlich einen Ort innerhalb der EU, an dem er willkommen sei - Den Haag. Das Kriegsverbrechergefängnis warte dort auf die Vollstreckung des Haftbefehls. „Ich hoffe, ich erlebe den Tag, an dem Sie dort eintreffen“, ruft er aus Straßburg Putin im Kreml zu.