DIHK verlangt Bürokratie-Trendwende 50 tiefe Schatten auf Europas Wirtschaft

Die EU ringt um Antworten auf das Multi-Milliarden-Anlockprogramm der USA, will wichtige Betriebe unbedingt in Europa halten. Doch was die EU-Kommission mit der einen Hand per Beihilfen und Begünstigungen aufzubauen versucht, reißt sie mit der anderen per Bürokratie-Auflagen wieder ein. Die Kommission will in der nächsten Woche eine Reihe von Berichtspflichten nennen, die sie wieder abschaffen will. Im Vorfeld hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit ihren Vertretungen vor Ort ermittelt, welche 50 Vorgaben die Betriebe in Deutschland am meisten ausbremsen. Eile ist geboten. Denn nach den Feststellungen von DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben kehren immer mehr Unternehmer dem Standort Europa den Rücken. „Europa muss dringend einfacher, schneller und günstiger werden“, sagte Wansleben unserer Redaktion. Eine Bürokratie-Trendwende sei „nötiger denn je“.