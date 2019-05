Europa-Wahl : Wieso ein Düsseldorfer Forscher beim Wahl-O-Mat auf Digitalfragen verzichtet hat

Düsseldorf 38 Fragen gibt es zur Europawahl, aber keine zur Digitalisierung. Ein Düsseldorfer Forscher erklärt, warum.

(frin) 5,2 Millionen Menschen haben bislang den Wahl-O-Mat genutzt, um sich über die bevorstehende Europawahl zu informieren. Sie konnten in dem Online-Fragebogen beantworten, ob sie die Rückkehr zur DM befürworten, ob sie für europaweite verbindliche Bürgerentscheide sind oder den Aufbau einer Europa-Armee. 38 Thesen müssen die Nutzer beantworten, bevor sie am Ende erfahren, welche Partei die größten Übereinstimmungen mit ihren Antworten hat. Das kann hilfreich bei der Wahlentscheidung sein – es sei denn, man interessiert sich für Digitalpolitik. Denn dazu gibt es keine einzige Frage.

Der Artikel 13 ist in der Digitalszene zum Schreckgespenst geworden, weil die EU damit Plattformen mehr Verantwortung für Inhalte übertragen hat. Kritiker fürchten, dass dieser zu sogenannten Upload-Filtern führen werde, durch die letztlich viele Inhalte zensiert werden könnten. Und auch sonst mangelt es eigentlich nicht an Themen, auch Datenschutz oder der Umgang mit Giganten wie Facebook verlangen beispielsweise eine europäische Antwort.

Fachlich betreut wurde die Themenfindung für den Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung vom Politikwissenschaftler Stefan Marschall von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Am mangelnden Interesse junger Leute, die bei der Erstellung des Wahl-O-Mats geholfen haben, liege es nicht, dass die Digitalisierung keine Rolle spielt, sagt er: „Insbesondere die Urheberrechtsfrage wurde intensiv besprochen.“ Den Parteien sei auch eine Frage zur Beantwortung vorgelegt worden. Das Antwortmuster sei aber nicht so gewesen, dass man damit hätte weiterarbeiten können.

Dass Fragen zur Digitalisierung nicht vorkommen, liegt daher offenbar eher am Prozess. 41 Parteien und politische Gruppen, die am 26. Mai zur Wahl stehen wurden rund 80 Fragen zu aktuellen Themen zugeschickt – auch zur Digitalisierung. Aus all diesen Fragen wurden 38 ausgewählt.