Mittel und Projekte verzögert Wiederaufbaufonds der EU droht in Teilen zu scheitern

Es sind selbst für EU-Dimensionen gigantische Größenverhältnisse: Rund 725 Milliarden Euro soll die Kommission zur Ankurbelung der von Corona gebeutelten Wirtschaft in Projekte der EU-Staaten stecken. Ökologischer Wandel, digitaler Umbau, intelligentes Wachstum, sozialer Zusammenhalt, verbesserte Gesundheitssysteme und bessere Bildung sollen in über 6000 Fortschrittsplanungen vorangebracht werden. Nach den Feststellungen des Europäischen Rechnungshofes lief das alles kurz nach der Entscheidung im Februar 2021 auch gut an mit den schnell abrufbaren Anteilen der Vorfinanzierung. Aber dann geriet fast alles ins Stocken. Knapp zwei Jahre vor dem Auslaufen des Fonds drohen sich etliche Staaten mit vielen Vorhaben zu verheben.