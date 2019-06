EU verzeichnet Anstieg : Immer mehr Asylbewerber kommen aus Lateinamerika

Brüssel Die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union ist offenbar in den ersten Hälfte des Jahres deutlich angestiegen. Jeder vierte Asylantrag kommt von Personen, die visafrei einreisen dürfen.

Im vergangenen Jahr war demnach die Zahl der Asylbewerber in der EU noch um elf Prozent zurückgegangen. Grund für den erneuten Anstieg sei, dass immer mehr Asylbewerber über reguläre Wege und visafrei in die Union einreisten, heißt es in dem Bericht. So stammte laut der Daten von Januar bis Ende April gut jeder vierte Asylantrag von Staatsangehörigen eines Landes, dessen Bürger ohne Visum in die EU-Schengenzone einreisen dürfen. Bereits 2018 war deren Anteil auf ein Fünftel gestiegen.