Vor letzter Abstimmung in Brüssel Wie Wissing das Verbrenner-Aus noch kippen kann

14 Stunden dauerten die Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission, dann war Ende Juni in Luxemburg der Durchbruch geschafft: Ab 2035 werden in der EU keine neuen Autos mit Verbrenner-Motoren mehr zugelassen, im Gegenzug hatten Umweltministerin Steffi Lemke und Klima-Staatssekretär Sven Giegold (beide Grüne) auf Geheiß der FDP einen Passus reinverhandelt, wonach die Kommission prüfen sollte, ob und wie Pkw mit CO2-neutralen Kraftstoffen auch danach noch zugelassen werden können. Alle waren zufrieden, auch die FDP feierte das Ergebnis. Warum Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nun doch alles stoppen will und ob ihm dies so kurz vor Toresschluss tatsächlich gelingen könnte: die wichtigsten Fragen und Antworten zur jüngsten Wende beim Verbrenner-Aus.