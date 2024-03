Historische und aktuelle Parallelen Wie viel „Weimar“ in der Berliner Republik steckt

Da ist das internationale Umfeld. Die Verwandlung Italiens in eine faschistische Diktatur ging der Machtübereignung an die Nazis in Deutschland knapp elf Jahre voraus. Viele Demokratien gerieten in Krisen. Und nun? Regieren in Italien die Postfaschisten, sorgen sich viele Amerikaner um ihre Demokratie in einer möglichen zweiten Präsidentschaft Donald Trumps, rechnen in Frankreich die meisten mit einem Wahlsieg Marine Le Pens bei den 2027er Präsidentschaftswahlen, hat auch in Ungarn eine „illiberale“ Demokratie die Strukturen verändert.