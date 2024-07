Deutliche Mehrheit im EU-Parlament Wie von der Leyen sich die zweite Amtszeit sicherte

Der geheime Wahlgang läuft noch, da verkünden die deutschen FDP-Abgeordneten bereits, von der Leyen abgelehnt zu haben. Sie wollten nicht von der Leyens „Weiter-so“-Progamm, nicht ihre Aufblähung des Haushaltes, nicht Steuern und Schulden statt Stärkung der Marktwirtschaft. Sauer aufgestoßen dürfte den Liberalen auch der Umstand, dass sie von der Kandidatin am Samstag brieflich ein paar Fragen beantwortet haben wollten und auch fünf Tage später noch keine Antwort bekamen. Für die übrigen Europa-Liberalen gilt das nicht. Hier hat von der Leyen erkennbar Rückhalt. Am deutlichsten, öffentlichsten und nachdrücklichsten indes bei den Grünen. Für sie ist sie schlicht die geeignete Kandidatin. Bessere seien zwar vorstellbar, aber nicht verfügbar, erläutert Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke. Und ihr Ko-Vorsitzender Bas Eickhout verweist auf die Entwicklung der letzten Wochen. Nach der Wahlniederlage der Grünen habe es geheißen, nun sei auch der Green Deal zum ambitionierten Klimaschutz Geschichte. Doch von der Leyen habe ihn weiter auf der Agenda. Was also will die grüne Seele an diesem historischen Tag in Straßburg mehr? Prompt feiert Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock von der Leyen als „Herzenseuropäerin“.