Unterstützung und Mitgliedschaft Wie sich die Nato um die Ukraine-Fragen windet

Schon beim Nato-Gipfel vor einem Jahr in Litauen hatten östliche Nato-Staaten und die Ukraine selbst auf irgendeine Form einer Einladung zur Mitgliedschaft in der Nato gerechnet - als Motivationsschub für die unter dem russischen Angriffskrieg leidenden ukrainischen Menschen und erst Recht die ukrainischen Streitkräfte. Zynisch meinte Litauens Außenminister Gabrielis Landsbergis am Freitag in Prag, die Nato sei „ziemlich gut darin, nette Worte zu sagen und Versprechen zu machen, aber wir müssen endlich anfangen, an dieser Stelle auch zu liefern“. So viel zeichnet sich nach der Konferenz jedoch ab: Auch in fünfeinhalb Wochen wird beim Nato-Gipfel von Washington kein Lieferservice bestellt. Das Wort Einladung wird aller Voraussicht nach auch in der neuen Abschlusserklärung fehlen. Es sei denn, das Bündnis stellt sie in einen Zusammenhang mit den Umständen und Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssten und stellt zugleich fest, dass die noch nicht gegeben seien.