Neue Verordnung beschlossen Wie frei macht das Medienfreiheitsgesetz die Medien in der EU?

Medien, die gezielt vom Freundeskreis des Ministerpräsidenten aufgekauft werden, Journalisten, die bei politisch unbequemer Recherche digital verwanzt werden, Publikationen, die ihre amtlichen Anzeigenaufträge „zufällig“ verlieren, wenn sie kritische Beiträge veröffentlichten - es gab in der Vergangenheit viele Anlässe für die EU-Gesetzgeber, ein strengeres Auge auf den Zustand der Mediensysteme in den Mitgliedsländern zu werfen. Doch die Zuständigkeit für diesen Bereich liegt auf nationaler Ebene. So geht es nun über die Verantwortung für den einheitlichen Binnenmarkt. Nach langen Verhandlungen hat das Europaparlament am Mittwoch in Straßburg mit 464 Ja- gegen 92 Nein-Stimmen bei 65 Enthaltungen grünes Licht für das erste europäische Medienfreiheitsgesetz gegeben, das als Verordnung in allen EU-Staaten unmittelbar geltendes Recht wird.