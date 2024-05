“Zutiefst besorgt über bösartige Aktivitäten“ Wie die Nato auf zunehmende Attacken Russlands reagiert

Die besondere Brisanz liegt zum einen in dem großen Bereich, der von den GPS-Störungen aus Kaliningrad betroffen ist und bis in den Nordosten Deutschlands reicht. Zum anderen wurde neben dem „Jamming“, also dem Stören des GPS-Signals, auch bereits mehrfach ein technisch wesentlich aufwendigeres „Spoofing“ registriert. Darunter verstehen die Experten eine Fälschung der GPS-Daten. Den Piloten wird also suggeriert, in ganz anderen Regionen und Flughöhen unterwegs zu sein. Damit erhöht sich das Risiko von gefährlichen Situationen.