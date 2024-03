Finanzierung von Waffen für die Ukraine Wie die EU nun doch eingefrorene Russen-Gelder nutzen will

In der Vergangenheit war argumentiert worden, die wegen des russischen Zerstörungswerkes in der Ukraine eingefrorenen Vermögenswerte sollten sinnvollerweise für den Wiederaufbau des Landes verwendet werden. Der EU-Außenbeauftragter Josep Borrell erläuterte nun jedoch, dass 90 Prozent des abziehbaren Betrages für Waffenkäufe verwendet werden sollen. Die seit gut einem Jahr bereits von den betroffenen Geldinstituten auf Sonderkonten zwischengeparkten Summen sollten vor allem in die Fazilität fließen, die der Ministerrat gerade um weitere fünf Milliarden Euro aufgestockt hat. Daraus finanzieren die Mitgliedsstaaten ihre Kosten zum Teil gegen, die ihnen beim Kauf oder der Lieferung von Waffen an die Ukraine entstehen.