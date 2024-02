Richtlinie gegen Gewalt Wie die EU Frauen besser schützen wollte - und scheiterte

Hohe Wellen schlug zudem der Umgang mit dem Thema Vergewaltigung. Das Parlament wollte das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ einführen. Doch in vielen Ländern ist die Vergewaltigung viel enger gegriffen. So wird eine Vergewaltigung in einigen Mitgliedsländern nicht als solche bestraft, wenn das Opfer nicht nachweisen kann, sich kräftig gewehrt zu haben oder zuvor betäubt wurde, der Täter also kein Nein hören konnte. Frauenpolitikerinnen von SPD und Grünen sind deshalb empört, dass eine EU-einheitliche weite Definition ausgerechnet an einer Blockade Deutschlands scheiterte. Berlin und Paris führten eine Gruppe von Staaten an, die die Vergewaltigung aus der Richtlinie entfernte, weil das EU-Recht hier in nationale Kompetenzen eingreife. „Eine Ohrfeige für alle Frauen“, lautet die Wertung von Geese. Und Maria Noichl, Gleichstellungspolitikerin der europäischen Sozialdemokraten, stellt fest: „Dass Sex ohne Einverständnis Vergewaltigung ist, ist gesellschaftlich mittlerweile klar - es wäre an der Zeit gewesen, dass auch europäisches Recht diesem Konsens folgt.“