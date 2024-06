EU-Vizepräsident für Wettbewerb Kommissionskonzept stößt auf Zustimmung

Marie-Christin Ostermann, die Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmen begrüßte, „dass die europäischen Fraktionen das Thema Wettbewerbsfähigkeit endlich wieder ernst nehmen“. Das Problem für den Mittelstand in Europa sei, dass er von europäischer Bürokratie gelähmt werde. Die im Konzept vorgesehenen Kommissare müssten verstehen, dass sich das nicht mit neuen Subventionen ausgleichen lasse, sondern nur durch weniger Bürokratie. „Der neue Exekutiv-Vizekommissionspräsident für Wettbewerbsfähigkeit braucht eine Veto-Macht, um weiteren bürokratischen Verordnungen, die vor allem den Mittelstand belasten, einen Riegel vorzuschieben“, unterstrich Ostermann. Sie regte bei einem Neuzuschnitt der Kommission zudem weitere Handelskommissare an, die in den Regionen USA, Asien, Afrika und Südamerika die europäischen Handelsbeziehungen vorantreiben sollten.