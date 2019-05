EU-Kommission : Der Wahl folgt der Machtkampf

Brüssel Weber, Timmermans – oder jemand ganz anderes? Um den Posten des Kommissionschefs droht ein Kampf zwischen Parlament und Rat.

Doch ob es wirklich so kommt, das ist längst nicht sicher. Das überraschend gute Abschneiden seines Rivalen von den Sozialdemokraten, Frans Timmermans, in seiner niederländischen Heimat war für Weber schon der erste Dämpfer. Webers Anspruch würde ins Wanken geraten, wenn die EVP eben nicht mit großem Vorsprung ins Ziel käme.

Webers Lage ist weniger komfortabel, als es etwa die des jetzt ausscheidenden Kommissionspräsidenten Junker vor fünf Jahren war, als die europäischen Parteienfamilien erstmals Spitzenkandidaten für den Top-Job ins Rennen geschickt hatten. Damals hatte Juncker, seinerzeit EVP-Spitzenkandidat, bereits kurz nach Schließung der Wahllokale für seinen Anspruch auf den Posten an der Spitze der Kommission die Unterstützung vom Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Martin Schulz, in der Tasche. Davon kann diesmal keine Rede sein.

Hinzu kommt: Damals hatten Sozialisten und Christdemokraten zusammen noch eine Mehrheit im Europaparlament. Jetzt braucht der Spitzenkandidat Stimmen aus drei, vermutlich sogar vier Fraktionen, um im Parlament gewählt zu werden. Zudem gibt es massive Widerstände bei den 28 Staats- und Regierungschefs der EU-Länder, von denen nicht alle sich den Wünschen des Parlaments beugen wollen. Einige wollen am liebsten zurück zur Regelung von früher, nach der sie unter sich ausmachen konnten, wer den wichtigsten Job in der EU bekam.

Das Europaparlament und die Staats- und Regierungschefs ringen also wohl von Montag an um die Macht. Allen Beteiligten ist klar: Gelingt es dem Europäischen Rat, Weber oder Timmermans zu verhindern, dann ist das Spitzenkandidaten-Modell auf unbestimmte Zeit tot. Trotzdem, irgendwie muss eine Einigung zwischen beiden Institutionen her. Laut Lissabonner Vertrag sitzen beide Seiten in einem Boot. Es ist zwar Sache der Staats- und Regierungschefs, dem Parlament einen Kandidaten vorzuschlagen, sie müssen dabei aber das Wahlergebnis berücksichtigen, und sie müssen das Parlament konsultieren.