Weltraumbahnhof eröffnet Europas neue Brücke in den Orbit

In den kommenden Jahren rechnet die Kommission mit einer Verfünffachung des Bedarfs allein in Europa, um den Umbau zum klimaschonenden Kontinent zu schaffen. Denn die Rohstoffe werden sowohl in der Computerbranche als auch für Solar- und Windenergieanlagen oder Batterien in E-Autos dringend benötigt. Entsprechend deutlich dürften die Preise steigen – und umso lukrativer wird es für den Bergbau in Kiruna werden, sich außer dem Eisenerz für den bekannten Schwedenstahl auch der Förderung der Seltenen Erden zu widmen.