Arbeiten Weber und Meloni an Allianz? Europas Christdemokraten blinken rechts

Allerdings stellen Melonis Brüder Italiens derzeit lediglich acht Abgeordnete der 63-köpfigen EKR-Fraktion im Europa-Parlament. Die mit Abstand meisten kommen mit 27 Politikern von der rechtspopulistischen polnischen PiS-Partei, darunter Fraktionschef Legutko. Die in Polen bei den Wahlen in diesem Frühherbst von der Macht zu vertreiben, ist kein geringerer als Donald Tusk angetreten. Für dieses Projekt hat er seine einflussreichen Posten in Brüssel geräumt: Er war Vorgänger Webers an der Spitze der EVP.