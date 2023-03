Debatte in Straßburg Was tut die EU, wenn der Ukraine die Kraft ausgeht?

Am Nachmittag vertieft das Parlament die Debatte. Die Abgeordneten wollen wissen, was Europa tun kann, um mehr Munition zu liefern. EU-Kommissarin Maired McGuiness erinnert zunächst daran, dass die EU-Mitglieder „schon viel“ geleistet hätten, nämlich Lieferungen um Wert von zusammen zwölf Milliarden Euro. Tatsächlich habe die Ukraine die Kommission vom „dringenden“ Bedarf an 155-Millimeter-Artilleriemunition informiert. Die gute Nachricht der Kommission: Man habe in der EU 15 Hersteller in elf Ländern identifiziert. Die schlechte Nachricht: Alles seien durch anderweitige Bestellungen gebunden. Aber perspektivisch gebe es ein gutes Potenzial in der EU. Der deutsche CDU-Sicherheitsexperte Michael Gahler meint daraufhin: „Die Zeit zählt“, die EU-Länder hätten schon im vergangenen Jahr zuviel Zeit verloren, Deutschland eingeschlossen. Er appelliert an die Hersteller, nicht erst auf staatliche Aufträge zu warten, sondern sofort die Produktion hochzufahren.